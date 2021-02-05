Летевший из Екатеринбурга в Крым самолёт совершил вынужденную посадку

Самолёт совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствие пассажира-женщины. Фото: Евгения Скачкова.

Борт "Уральских авиалиний", летевший по маршруту Екатеринбург - Симферополь вынужденно сел в аэропорту Краснодара. Причиной стало плохое самочувствие пассажира-женщины.

"Во время выполнения рейса U6-2931 по маршруту Екатеринбург - Симферополь у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Чтобы оказать пассажирке необходимую медпомощь, командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. У трапа туристку ждала бригада скорой помощи. После того, как самочувствие женщины улучшилось, она продолжила полёт.

Отмечается, что самолёт продолжил выполнение рейса спустя 1 час 20 минут.

Ранее "Областная газета" писала, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолёт, летевший по маршруту Сеул - Варшава. Один из пассажиров воздушного судна почувствовал недомогание.