На ЕКАД снегокат со снегоходом угодили под колёса грузовика: погибли два человека

Два человека на снегоходе со снегокатом угодили под попутно ехавший грузовик. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге накануне поздним вечером произошла страшная дорожная авария с двумя погибшими. Два человека на снегоходе со снегокатом угодили под попутно ехавший грузовик.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, авария случилась в 23:20 на 67 км ЕКАД. По предварительным данным, снегоход, буксирующий снегокат с пассажиром, ехал по кольцевой дороге от ул. Евгения Савкова в сторону Чуковского тракта и столкнулся с попутной движущимся грузовиком «МАН». В аварии погибли 31-летний водитель снегохода и пассажир снегоката, личность которого сейчас устанавливается.

Известно, что за рулём фуры находился 51-летний мужчина, со стажем вождения 33 года. По его словам, во время движения он увидел справа снегоход, буксирующий снегокат. Водитель снегохода потерял управление и выехал прямо под колёса грузовика. Водитель фуры применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось.

На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции, специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Медицинское освидетельствование водителя грузовика показало, что в момент ДТП он был трезв.

Точная причина смертельной аварии будет установлена в ходе начавшегося расследования.