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6 февраля 2021, 11:41

В ДТП на Среднем Урале два человека погибли, два пострадали

Авария Нижние Серги

Стрелка спидометра замерла на отметке 150 км/ч. Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли два человека. Ещё двое получили травмы.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария случилась ночью 6 февраля, около 1:25, на 7 км автодороги «обход Нижние Серги».

По предварительным данным 23-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze двигался со стороны Нижних Серёг и выехал на встречку где произошло столкновение с ВАЗ-21114.

В результате аварии погибли 35-летний водитель и 25-летняя пассажирка отечественного автомобиля - жители Артинского района. По предварительной информации, в этот день они купили машину в Екатеринбурге и возвращались домой.

Травмы получили двое пассажиров Chevrolet Cruze: молодые люди 1999 года рождения госпитализированы с лёгкими травмами. Сам водитель иномарки в аварии не пострадал.

Уже установлено, что водитель и пассажиры иномарки не были пристегнуты ремнями безопасности. При этом, стрелка спидометра замерла на отметке 150 км/ч.  В момент аварии водитель был трезв.

По факту ДТП будет проведено следствие. 

Напомним, ранее сообщалось что вЕкатеринбурге накануне поздним вечером произошла страшная дорожная авария с двумя погибшими. Два человека на снегоходе со снегокатом угодили под попутно ехавший грузовик.

Областная газета Свердловской области

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