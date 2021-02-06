Темы дня

Общество / Происшествия
6 февраля 2021, 12:14

На Урале разлилось авиационное топливо из вагона-цистерны

Повреждённый вагон отцеплен и поставлен на тупиковый путь.

Повреждённый вагон отцеплен и поставлен на тупиковый путь. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области транспортная прокуратура проводит проверку по факту течи авиационного топлива из вагона-цистерны. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, вагон с течью обнаружен в составе грузового поезда на станции Седельниково. Из вагона протекло авиационное топливо для турбинных двигателей.

На данный момент течь уже устранена. Повреждённый вагон отцеплен и поставлен на тупиковый путь. Вред окружающей среде не причинён.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства.Для координации действий правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия выехал прокурор. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.02.2021, 12:14 / Общество
На Урале разлилось авиационное топливо из вагона-цистерны
06.02.2021, 11:41 / Общество
В ДТП на Среднем Урале два человека погибли, два пострадали
06.02.2021, 10:44 / Общество
ВОЗ: число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило количество заболевших
06.02.2021, 10:24 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил с юбилеем председателя Уставного суда Свердловской области Вадима Пантелеева
06.02.2021, 09:49 / Общество
На ЕКАД снегокат со снегоходом угодили под колёса грузовика: погибли два человека