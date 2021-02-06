На Урале разлилось авиационное топливо из вагона-цистерны

Повреждённый вагон отцеплен и поставлен на тупиковый путь. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области транспортная прокуратура проводит проверку по факту течи авиационного топлива из вагона-цистерны. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, вагон с течью обнаружен в составе грузового поезда на станции Седельниково. Из вагона протекло авиационное топливо для турбинных двигателей.

На данный момент течь уже устранена. Повреждённый вагон отцеплен и поставлен на тупиковый путь. Вред окружающей среде не причинён.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства.Для координации действий правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия выехал прокурор.