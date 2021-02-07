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7 февраля 2021, 09:44

Евгений Куйвашев дал поручения после ДТП с пятью погибшими на свердловской трассе

Пострадавшие госпитализированы в больницу Нижних Серёг.

Пострадавшие госпитализированы в больницу Нижних Серёг. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли пять человек. Ещё трое получили травмы. 

Смертельная авария произошла вечером 6 февраля в Нижнесергинском районе на трассе Нижние Серги — Атиг. По предварительным данным, столкнулись вазовская «десятка» и Skoda. Отечественный автомобиль выехал на встречную полосу.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, о ДТП с пятью погибшими уже доложили губернатору Евгению Куйвашеву.  Глава региона дал поручения правительству.

Областному минздраву поручено обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим, которые были госпитализированы в больницу Нижних Серёг. Туда из Екатеринбурга была оперативно направлена бригада специалистов.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции и ГИБДД. Профильным ведомствам поручено обеспечить взаимодействие с экстренными службами для оказания содействия при необходимости.

Областная газета Свердловской области

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