Евгений Куйвашев дал поручения после ДТП с пятью погибшими на свердловской трассе

Пострадавшие госпитализированы в больницу Нижних Серёг. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли пять человек. Ещё трое получили травмы.

Смертельная авария произошла вечером 6 февраля в Нижнесергинском районе на трассе Нижние Серги — Атиг. По предварительным данным, столкнулись вазовская «десятка» и Skoda. Отечественный автомобиль выехал на встречную полосу.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, о ДТП с пятью погибшими уже доложили губернатору Евгению Куйвашеву. Глава региона дал поручения правительству.

Областному минздраву поручено обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим, которые были госпитализированы в больницу Нижних Серёг. Туда из Екатеринбурга была оперативно направлена бригада специалистов.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции и ГИБДД. Профильным ведомствам поручено обеспечить взаимодействие с экстренными службами для оказания содействия при необходимости.