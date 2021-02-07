В ДТП на уральской трассе погибли сёстры 8 и 10 лет

Машину занесло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Land Cruiser. Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли двое детей – сёстры 8 и 10 лет. Страшная авария произошла сегодня утром на севере области.

Как рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП случилось около 10:00 на 116 км автодороги Ивдель – ХМАО. По предварительным данным, автомобиль KIA RIO ехал со стороны Ханты-Мансийска в направлении Ивделя, машину занесло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Land Cruiser.

Восьмилетняя девочка-пассажир KIA RIO погибла на месте происшествия, до прибытия скорой помощи. Её 10 летняя сестра скончалась по дороге в больницу. Отец погибших сестёр госпитализирован в тяжёлом состоянии больницу Югорска. На данный момент известно, что в машине ехала семья из Нягани. Во внедорожнике никто не пострадал. Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются.

Напомним, из-за осложнившихся погодных условий, резкого похолодания после плюсовой температуры с дождём, в регионе выросло число дорожных аварий. В ряде муниципалитетов региона движение транспорта ограничено.

Только за утро воскресенья на Среднем Урале уже произошло несколько аварий с погибшими. Одно из ДТП произошло около 7:00 на 65 км трассы Екатеринбург - Тюмень. 31-летний водитель автомобиля KIA RIO ехал со стороны Тюмень в Екатеринбург, не справился с управлением, выехал на встречку, где произошло столкновение с грузовиками «МАН» и Volvo. В аварии погибли 31-летний водитель и 21-летняя девушка-пассажир легкового автомобиля. Ещё один 24-летний пассажир госпитализирован в тяжёлом состоянии в Белоярскую ЦРБ .

Ещё одно смертельное ДТП произошло около 9:00 на 63 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск. 62-летний водитель автобуса при совершении обгона выехал на встречку и врезался в «Лада Приора». Пассажир легковушки скончался на месте аварии. Водитель и второй пассажир доставлены в Режевскую ЦРБ в тяжёлом состоянии.

В автобусе находились водитель и один пассажир, они не пострадали.