В массовом ДТП на трассе Екатеринбург—Челябинск столкнулись около 20 машин

Сотрудники МЧС оказывают помощь в расчистке участка дороги от повреждённых автомобилей. Фото: ГУ МЧ С по Свердловской области

На трассе М5 «Урал» Екатеринбург—Челябинск произошло массовое ДТП. Столкнулись около 20 машин.

Авария случилась на территории Сысертского городского округа. В результате как минимум трёх столкновений повреждения получили около 20 транспортных средств. На месте происшествия образовался затор длиной порядка трёх километров – на участке с 182 по 185-й км трассы.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, на месте аварии дежурят наряды ГИБДД под руководством начальника районного отдела ГИБДД майора полиции Михаила Мишарина. Инспекторы помогают водителям найти безопасные пути объезда. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия.

«Возможно, кто-то из водителей превысил скорость и стал резко тормозить, либо транспортное средство занесло из-за гололедицы, и следующие за ним машины стали ударяться друг о друга», — предположил Валерий Горелых

На аварийном участке организовано реверсивное движение. Водителям рекомендуется объезжать место ДТП через село Патруши и Арамиль. В результате аварии никто не пострадал.

На место массового столкновения прибыл пункт обогрева ГУ МЧС России по Свердловской области. Спасатели отогревают и отпаивают участников аварии горячим чаем. Также огнеборцы оказывают помощь в расчистке участка дороги от повреждённых автомобилей. На данный момент движение запущено по резервной дороге. К ликвидации последствий происшествия от МЧС привлечены четыре единицы спецтехники и 13 человек личного состава

Напомним, из-за резкого похолодания после плюсовой температуры и дождя на дорогах Свердловской области выросло число дорожных аварий. В ряде муниципалитетов региона движение транспорта ограничено. В одной из аварий погибли две сестры 8 и 10 лет.