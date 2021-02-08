После коммунальной аварии в Первоуральске организован подвоз воды. График

В Первоуральске без холодной воды остались жители нескольких домов, в том числе частных. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня ночью в Первоуральске произошёл порыв на трубопроводе на ул. Строителей. Без холодной воды остались жители нескольких домов, в том числе частных.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. До возвращения коммунального блага в дома горожан сотрудники "Водоканала" будут подвозить воду во дворы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета

Воду доставят жителям домов на ул. Строителей и Вайнера, а также гражданам, проживающим в частном секторе – Ельничный, Самстроя и Трудпосёлка.

График подвоза воды: