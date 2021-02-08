Житель Верхней Пышмы отдал мошенникам более двух миллионов рублей

В Свердловской области продолжают орудовать телефонные мошенники под видом сотрудников банка. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области продолжают орудовать телефонные мошенники под видом сотрудников банка. На это раз жертвой аферистов стал житель Верхней Пышмы.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, в полицию обратился мужчина 1951 года рождения. По словам заявителя, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил потерпевшему, что кто-то пытается оформить на его имя кредит.

По словам собеседника, для сохранности денег их необходимо обналичить, а затем перевести на специальный счёт. После того как мужчина выполнил эти указания, с ним снова связались неизвестные и сообщили о необходимости оформить новый кредит на максимально возможную сумму, чтобы аннулировать предыдущие заявки, а полученные таким образом заёмные средства зачислить на «защищённый» счёт.

Доверчивый свердловчанин взял в банке кредит на 2 млн рублей и также перевёл деньги злоумышленникам. Общая сумма ущерба составила 2 млн 375 тыс. рублей. Злоумышленников ищут сотрудники уголовного розыска.

Отметим, что в последнее время на Среднем Урале участились подобные случаи телефонного мошенничества. Так, ранее сообщалось об ещё одной жительнице Верхней Пышмы, у которой телефонные мошенники похитили по похожей схеме 4,5 млн рублей. В тот раз злоумышленники использовали подставные номера телефонов силовых ведомств.

«Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает граждан о том, что ни в коем случае нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или даже сотрудников правоохранительных органов заставить вас сделать перевод необходимо немедленно закончить разговор, сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию», - говорится в сообщении городской полиции.

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