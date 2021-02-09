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9 февраля 2021, 14:00

В Екатеринбурге горела автомойка

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Огонь повредил помещение автомойки и кузов автомобиля Kia Rio. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня в столице Урала на Куйбышева полыхала автомойка. В огне также пострадала одна машина.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 9:42. К месту происшествия на трёх машинах выезжали восемь человек. Спасатели локализовали огонь в 09:54. Открытое горение было ликвидировано в 9:58, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 10:59.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь повредил утеплитель стены помещения автомойки и кузов автомобиля Kia Rio. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Ранее "Областная газета" сообщала о пожаре в селе Травянское Каменского ГО. На 30 "квадратах" горел магазин.

Областная газета Свердловской области

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