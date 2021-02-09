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9 февраля 2021, 20:27

СКР начал проверку по факту смерти екатеринбуржца за рулём автомобиля

Автомобили

Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, а его автомобиль остановился после столкновения со столбом. Фото: Владимир Мартьянов.

СУ СКР по Свердловской области организовало проверку после информации о нахождении мёртвого мужчины на водительском сиденье иномарки. В полиции заявили, что происшествие не носит криминальный характер.

Сообщение о нахождении мужчины, скончавшегося за рулём машины, поступило в следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СКР днём 9 февраля. Для проверки информации на место происшествия выезжал следователь.

По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, а его автомобиль остановился после столкновения со столбом. С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также подтвердил отсутствие признаков криминала.

"Это происшествие не носит криминальный характер. Вероятно, произошло что-то в плане здоровья мужчины. Личность гражданина сотрудниками полиции уже установлена. Им оказался местный житель, гражданин Медведев, 1956 года рождения", - заявил полковник.

Областная газета Свердловской области

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