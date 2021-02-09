В центре Екатеринбурга из-за пожара в пятиэтажке эвакуировались 26 человек

С помощью спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы были спасены 15 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге по адресу ул. Сони Морозовой, 188, в квартире на третьем этаже жилого дома загорелись домашние вещи. До прибытия на место происшествия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 26 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18:44.

С помощью спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы были спасены 15 человек, среди которых было четверо детей. Тушение пожара и эвакуация людей осложнялись сильным задымлением подъезда с третьего по пятый этажи.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 19:25, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 19:51. Всего в тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

Напомним, что вчера утром в Екатеринбурге горело 23-этажное здание на ул. Белинского, 83. Причиной происшествия стало возгорание электрощитков. Всего на площади 100 погонных метров сгорели кабели в электрощитовых с 1-го по 16-й этаж. Из здания спасли 24 человека, два из которых отравились продуктами горения и были госпитализированы.