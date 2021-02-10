В Екатеринбурге из горящего дома на ВИЗе спасли мужчину

Огонь повредил кровлю, чердачное перекрытие, внутреннюю отделку и домашнее имущесво. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 10 февраля тушили частный дом на ул. Венгерских Коммунаров. Из огня звеном газодымозащитной службы был спасён хозяин.

Площадь возгорания составила 70 кв. м. Известно, что огонь повредил кровлю, чердачное перекрытие, внутреннюю отделку и домашнее имущесво.

"Сообщение о пожаре на ВИЗе поступило накануне вечером. На место происшествия выезжали 12 спасателей на трёх спецмашинах. Открытое горение было ликвидировано около 23:00, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 4:00", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что прошлым вечером в Екатеринбурге также горел пятиэтажный дом на ул. Сони Морозовой, 188. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 26 жильцов. После проветривания помещения люди вернулись в квартиры.