Свердловское МЧС сообщило о местонахождении группы, "пропавшей" на перевале Дятлова

8 туристов из Москвы сейчас находятся в Екатеринбурге и готовятся вылететь в столицу. С ними была потеряна связь, когда они были в районе перевала Дятлова. Фото: Галина Соловьёва

Свердловское МЧС проверило информацию о пропаже восьми туристов из Москвы на перевале Дятлова. Стало извесно их настоящее местонахожднения.

По данным спасателей, группа не была зарегистрирована в МЧС России. Но удалось выяснить, что сейчас она находится в Екатеринбурге и готовится вылететь в Москву.

Кроме того, сообщается, что в районе перевала Дятлова на данный момент зарегистрированы три тургруппы. В отличие от "пропавших" туристов все они держат связь со спасателями.

"Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия", - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Приказ о порядке регистрации туристических групп в министерстве вступил в силу в 2019 году.

Перевал Дятлова получил известность после загадочной гибели там девяти туристов в 1959 году. Причина их гибели до сих пор не установлена - существует около ста версий, от природных и криминальных до техногенных и мистических. В феврале 2019 года, спустя 60 лет после трагедии, Генпрокуратура объявила о проверке по делу дятловцев. 11 июля была названа причина гибели девяти человек. Прокуратура считает, что группа погибла в результате схода лавины.

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