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10 февраля 2021, 10:51

В Екатеринбурге из горящей высотки на Юго-Западе эвакуировались 20 человек

В Екатеринбурге произошёл очередной пожар.

В Екатеринбурге произошёл очередной пожар. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге произошёл очередной пожар. Из горящего 16-этажного дома на бульваре Денисова-Уральского эвакуировали 20 человек, в том числе шестерых детей. Есть погибший.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило около 8 часов утра. В одной из квартир на 11 этаже 16-этажного жилого дома загорелось домашнее имущество. По лестничным маршам до прибытия огнеборцев эвакуировались 20 человек, в том числе шестеро детей.

На место происшествия прибыли четыре пожарные машины и 15 спасателей. С помощью спасательных масок звеном газодымозащитной службы спасены 10 человек, в том числе двое детей. В результате происшествия пострадал мужчина. По данным сообщества Инцидент Екатеринбург, пострадавший скончался.

Площадь пожара составила 5 кв метров. Все работы на месте происшествия завершились в 9:57 (мест).

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в ночь на 10 февраля тушили частный дом на ул. Венгерских Коммунаров. Из огня звеном газодымозащитной службы был спасён хозяин.

Областная газета Свердловской области

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