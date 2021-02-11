В Первоуральске ночью горел торговый центр

Судя по фотографии пожар случился в ТЦ "Мегаполис". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Первоуральске в ночь на 11 февраля горел четырёхэтажный торговый центр на пр. Ильича. Пострадавших и эвакуированных нет.

Сообщение о возгорании на втором этаже ТЦ поступило в диспетчерскую в 2:24. На место происшествия выезжали 8 спасателей на трёх спецмашинах.

"В 2:34 открытое горение было ликвидировано, в 3:00 завершилась проливка помещения. Установлено, что на площади 5 кв. м огонь повредил продукцию в магазине на втором этаже", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.