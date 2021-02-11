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11 февраля 2021, 08:45

Многодетная семья из Асбеста лишилась дома в результате пожара

пожар в частном доме

Возгорание произошло накануне днём на улице Гоголя в посёлке 101-й квартал. Фото: с сайта администрации Асбестовского ГО.

В посёлке под Асбестом сгорел частный жилой дом. Без крова осталась многодетная семья.

Возгорание произошло накануне днём на улице Гоголя в посёлке 101-й квартал Асбестовского городского округа. Площадь пожара составила 120 кв. м. Деревянные надворные постройки сгорели полностью,стены и домашнее имущество получили повреждения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В сгоревшем доме проживала многодетная семья Капустиных. Из охваченного огнём дома родители и дети успели выбежать и не пострадали, но их документы, одежда, деньги сгорели полностью, рассказали "Областной газете" друзья семьи.

Асбестовцы бросили клич о помощи в местных пабликах в соцсетях. К проблеме подключилась и администрация городского округа, следует из сообщения, опубликованного на её сайте.

Напомним, в октябре прошлого года семья Абдулаевых из посёлка Большой Исток оказалась в похожей ситуации. Они тоже остались без жилья после пожара. "Облгазета" рассказала об этой истории губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, после чего стало известно: семье помогут купить новое жильё.

Областная газета Свердловской области

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