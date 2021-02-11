ЧП в Цехе экспедирования печати: свердловчане не получат "Областную газету" вовремя

Читатели получат "Областную газету" в ближайшее время после устранения ЧП в ЦЭПе. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге затопило Цех экспедирования печати АО "Почта России". Из-за потопа накануне вечером не произошла отгрузка газет. Читатели получат "Областную газету" в ближайшее время после устранения ЧП в ЦЭПе.

Отметим, что номер от 11 февраля 2021 года (№24 (9054)) с телепрограммой был отпечатан в типографии тиражом 11 915 экземпляров.

В ЦЭПе так объяснили проблемы с доставкой свежей "Областной газеты": "Затопило ЦЭП, в "Уральском рабочем" прорвало трубу отопления. Отгрузки газет 10 февраля не будет. 11 февраля под вопросом приёмка от издательств. Транспортёры не работают. Машины подъехать не смогут".

В пресс-службе АО "Почта России" заверили, что занимаются решением проблемы.

Напомним, что у читателей всегда есть возможность ознакомиться с новым выпуском в pdf-версии в архиве на сайте "Областной газеты".

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