Свердловчанка отсудила у школы 180 тысяч за травму на скользком крыльце

На крыльце школы женщина получила травму, после которой до сих пор восстанавливается. Фото: Павел Ворожцов.

Жительница Артёмовского получила серьезную травму ноги на территории школы, в которой учится её дочь. Женщина подскользнулась и упала на крыльце учебного заведения.

Инцидент произошёл в январе прошлого года. В результате падения свердловчанка получила закрытый перелом наружной и внутренней лодыжки со смещением, разрыв связок. Ей сделали две операции. С января по август 2020 года женщина находилась на больничном.

Пострадавшая до сих пор восстанавливается. Постоянные боли и наличие шрамов доставляет женщине физические и моральные страдания, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Женщина подала иск в Артёмовский городской суд к МБОУ «СОШ №10», в котором просила взыскать с ответчика 300 тыс. рублей компенсации морального вреда. Однако решением суда требования были удовлетворены частично, взыскано 180 тыс. рублей.

Ответчик попытался обжаловать решение в областном суде, но безрезультатно.