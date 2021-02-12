Темы дня

Общество / Происшествия
12 февраля 2021, 07:21

Спасали людей из окна: в Екатеринбурге ночью горел дом на Самолётной

Спасатели тушат загоревшуюся квартиру

На площади 10 кв. м горело домашнее имущество в квартире на первом этаже, оконная рама в подъезде и кровля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью полыхала двухэтажка на Уктусе. Спасатели эвакуировали 17 жильцов, двух человек спасли из окна с помощью трёхколенной лестницы.

Возгорание на ул. Самолётной произошло около полуночи. На место происшествия выезжали 25 спасателей на 8 спецмашинах.

"Открытое горение было ликвидировано оперативно, проливка и разборка сгоревших конструкций завершились после 2:00. Установлено, что на площади 10 кв. м горело домашнее имущество в квартире на первом этаже, оконная рама в подъезде и кровля", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.02.2021, 07:55 / Общество
Ночью полсотни огнеборцев тушили пожар в екатеринбургском офиснике
12.02.2021, 07:27 / Общество
В Екатеринбурге легковушка налетела на грузовик: двое погибли
12.02.2021, 07:21 / Общество
Спасали людей из окна: в Екатеринбурге ночью горел дом на Самолётной
11.02.2021, 22:15 / Общество
Новый мэр Екатеринбурга пообещал привлечь частных инвесторов для закупки новых трамваев
11.02.2021, 21:16 / Общество
В России могут ввести кешбэк на путёвки в детские оздоровительные лагеря