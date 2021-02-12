Спасали людей из окна: в Екатеринбурге ночью горел дом на Самолётной

На площади 10 кв. м горело домашнее имущество в квартире на первом этаже, оконная рама в подъезде и кровля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью полыхала двухэтажка на Уктусе. Спасатели эвакуировали 17 жильцов, двух человек спасли из окна с помощью трёхколенной лестницы.

Возгорание на ул. Самолётной произошло около полуночи. На место происшествия выезжали 25 спасателей на 8 спецмашинах.

"Открытое горение было ликвидировано оперативно, проливка и разборка сгоревших конструкций завершились после 2:00. Установлено, что на площади 10 кв. м горело домашнее имущество в квартире на первом этаже, оконная рама в подъезде и кровля", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Свердловской области.