В Екатеринбурге легковушка налетела на грузовик: двое погибли

Авария случилась накануне в 22:25 на 4-м км дороги, ведущей к Новосвердловской ТЭЦ. Фото: отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Оба они находились в легковушке, которая столкнулась с грузовиком.

Авария случилась накануне в 22:25 на 4-м км дороги, ведущей к Новосвердловской ТЭЦ. Водитель автомобиля Daewoo Nexia, который ехал со стороны ЕКАДа в сторону улицы Высоцкого, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной Volvo.

В результате столкновения погибли 24-летний водитель и 52-летний пассажир легковушки, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Проводя замеры на месте аварии, госавтоинспекторы обнаружили дефекты дорожного покрытия в виде понижения обочины относительно проезжей части на 6,5 см и недостатки зимнего содержания в виде снежного наката на проезжей части. Дорога была обработана мелко-фракционным щебнем.

Водитель грузовика, 29-летний мужчина с 11-летним водительским стажем, рассказал сотрудникам ГИБДД, что, заметив легковой автомобиль, выехавший на встречку, принял меры экстренного торможения, однако избежать столкновения ему всё-равно не удалось.

В связи со случившимся Госавтоинспекция призывает водителей строго следовать правилам дорожного движения, учитывать установленный скоростной режим, дорожные и погодные условия, избегать резких манёвров и торможений.

Напомним, ранее свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение из-за морозов. Они напомнили водителям о том, что снежные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту ДТП.