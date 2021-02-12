Ночью полсотни огнеборцев тушили пожар в екатеринбургском офиснике

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера накануне в 23:58. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ночь на 12 февраля в Екатеринбурге случился пожар в офисном здании на улице Амундсена. В подваде горели бумажные изделия.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера накануне в 23:58. На место происшествия отправились 52 огнеборца и 13 единиц техники. Был развёрнут штаб пожаротушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Несколько звеньев газодымозащитной службы обследовали подвальное и офисные помещения. Для доступа в подвал им пришлось использовать специнструмент для вскрытия металлических дверей. Спасатели работали в условиях плотного задымления, большой горючей загрузки и высокой температуры горения.

Эвакуация людей из здания не проводилась. Информации о пострадавших не поступало.

Локализовать пожар удалось к 1:47, ликвидировать открытое горение - к 3:05. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Причину пожара установят пожарные дознаватели.

Напомним, в начале недели в Екатеринбурге произошёл ещё один пожар в офисном здании - на улице Белинского. Оттуда были спасены более 20 человек. Борьба с огнём велась несколько часов.