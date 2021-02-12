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12 февраля 2021, 15:45

В Екатеринбурге стали реже угонять машины

Для профилактики автомобильных краж 9-10 февраля сотрудники полиции провели спецоперацию «Автомобиль».

Для профилактики автомобильных краж 9-10 февраля сотрудники полиции провели спецоперацию «Автомобиль». Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции разоблачили несколько преступных групп, занимавшихся кражами и угонами автотранспорта. Благодаря этому в уральской столице зафиксировано снижение количества таких преступлений.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в январе 2021 года в городе зарегистрировано на 41 преступление меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число совершённых угонов автотранспорта снизилось на 10.

Согласно статистике, в 2018 году в Екатеринбурге было совершено 506 краж транспортных средств и 108 угонов, в 2019 году - 390 и 191, в 2020 - 167 краж и 100 угонов.

Отмечается, что для профилактики автомобильных краж 9-10 февраля сотрудники полиции провели спецоперацию «Автомобиль». Ежедневно в профилактическом мероприятии были задействованы около 600 полицейских. За два дня было проверено 258 автостоянок, 171 гаражный комплекс, 138 станций техобслуживания, 36 автомагазинов и авторынков.

По итогам спецоперации возбуждено четыре уголовных дела, в которых объектом правонарушения стал личный автотранспорт — одна кража и три угона машин. Все четыре преступления раскрыты по горячим следам.

Напомним, ранее сообщалось, что Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил похитителя пяти иномарок к 9 годам лишения свободы. Суммарный ущерб от противоправных действий злоумышленника составил порядка 6 млн рублей.

Полицейские рекомендуют автовладельцам сохранять бдительность и принимать меры по сохранности своего транспорта:

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Областная газета Свердловской области

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