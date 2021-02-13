В Екатеринбурге тушили два крупных пожара: на Сортировке и в Цыганском посёлке

В Цыганском посёлке до утра тушили два частных дома, дома на Сортировке полыхала квартира в девятиэтажке. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области

Минувшими вечером и ночью в столице Урала огнеборцы ликвидировали два крупных пожара. В Цыганском посёлке до утра тушили два частных дома, дома на Сортировке полыхала квартира в девятиэтажке.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в 20:27 в экстренные службы поступила информация о пожаре на ул. Тельмана, 83. На площади 270 кв. метров горели два частных жилых дома. Ещё до прибытия спасателей из зданий эвакуировались четыре человека.

На месте происшествия прибыли 15 пожарных машин и 48 человек личного состава. В том числе, была задействована высотная техника. Все силы огнеборцев были направлены на защиту от огня соседних строений. Для борьбы с огнём было создано два боевых участка, работали пять звеньев газодымозащитной службы. Открытое горение удалось ликвидировать в 22:13. Все работы завершились к половине четвёртого утра. Только тогда спасатели вернулись на место постоянной дислокации.

Сообщение о ещё одном крупном пожаре, – на ул. Миномётчиков, - поступило в 22:31. В одной из квартир на пятом этаже девятиэтажки загорелось домашнее имущество. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Из горящего дома по лестничным маршам эвакуировано 40 человек, в том числе пятеро детей. С помощью спасательных устройств спасены 17 человек, среди них двое детей.

В борьбе с огнём были задействованы 8 единиц техники и 27 человек личного состава. Все работы на месте происшествия завершились в 00:09 .