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Общество / Происшествия
14 февраля 2021, 09:15

В Билимбае из пожара спасли двух детей и троих взрослых

пожар в пятиэтажке

В Билимбае тушили квартиру в пятиэтажке на улице Красноармейская. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ночной пожар в посёлке Билимбай под Первоуральском вывел на улицу 15 жильцов пятиэтажки. Ещё пятеро были спасены прибывшими на место ЧП огнеборцами.

Сообщение о возгорании на улице Красноармейская поступило на пульт диспетчера в 3:42. По указанному адресу отправились восемь спасателей на трёх пожарных машинах.

15 жильцов дома, трое из которых - дети, смогли эвакуироваться самостоятельно, до приезда сотрудников МЧС. Двоих детей и троих взрослых по лестничным маршам спасли пожарные с помощью спасустройств.

Потушить огонь удалось за семь минут. В результате возгорания повреждения получило домашнее имущество в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила 6 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, накануне "Областная газета" сообщала о двух крупных пожарах в Екатеринбурге. В Цыганском посёлке до утра тушили два частных дома, а на Сортировке полыхала квартира в девятиэтажке.

Областная газета Свердловской области

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