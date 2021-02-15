На Среднем Урале проводится проверка по факту гибели девушки под колёсами грузового поезда

Девушка переходила железнодорожные пути перед близко идущим поездом. Фото: Галина Соловьёва.

На станции Билимбай Свердловской железной дороги под колёсами грузового поезда погибла девушка. По данному факту проводится доследственная проверка.

Инцидент произошёл в минувшие выходные, в светлое время суток. Девушка 1997 года рождения переходила железнодорожные пути перед близко идущим поездом. Машинист подал сигнал и применил меры экстренного торможения, однако избежать наезда всё равно не удалось. От полученных травм девушка скончалась, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. В дальнейшем планируется расшифровать скоростемерную ленту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В связи со случившимся следственное управление напоминает о том, что переход через железнодорожные пути возможен только в специально отведённых для этого местах.

В конце прошлого года "Областная газета" рассказывала о том, что на Свердловской железной дороге грузовой поезд сбил 28-летнего жителя Кушвы. Инцидент произошёл на 313-м километре перегона Гороблагодатская - Азиатская.