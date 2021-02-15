В Екатеринбурге в выходные поймали автоугонщика

Угнанный автомобиль был оборудован системой сигнализации Росгвардии. Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге в минувшие выходные задержали подозреваемого в угоне иномарки. Молодого человека поймали по горячим следам сотрудники Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, сообщение о срабатывании сигнала тревоги у автомобиля "Рено Логан" поступило на пульт дежурного пункта централизованной охраны накануне утром. С помощью системы мониторинга росгвардейцы установили точное местонахождение угнанной машины.

По словам хозяина угнанного автомобиля, водителя такси 1994 года рождения, около 10 часов утра во дворе дома на ул. Софьи Перовской он завёл машину для прогрева и ушёл домой, оставив ключ в замке зажигания. Когда мужчина вернулся спустя три минуты, машины на прежнем месте уже не оказалось.

Автомобиль был задержан экипажем вневедомственной охраны на перекрёстке улиц Бебеля - Черепанова. За рулём находился молодой человек 1993 года рождения. Водитель был доставлен в полицию.

Подозреваемым оказался 27-летний житель Берёзовского. Ранее он уже привлекался к ответственности за совершение краж, грабежей, а также сбыт краденного имущества. Кроме того, с начала февраля этого года он находился в розыске отделом полиции №2 УМВД по Екатеринбургу по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что за последнее время в Екатеринбурге сотрудники полиции разоблачили несколько преступных групп, занимавшихся кражами и угонами автотранспорта. Благодаря этому в уральской столице зафиксировано снижение количества таких преступлений.