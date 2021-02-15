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Общество / Происшествия
15 февраля 2021, 12:37

На Среднем Урале хозяин батута заплатит за травму ребёнка

суд

В пользу малолетнего ребёнка с владельца батута взыскано 75 тысяч рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

В Каменске-Уральском суд взыскал в пользу малолетнего ребёнка компенсацию морального вреда за травмирование на батуте. Владелец аттракциона заплатит 75 тысяч рублей.

Известно, что в августе 2019 года трёхлетняя девочка прыгала на батуте, установленном в Байновском саду, и сломала руку. Ей был наложен гипс. Более трёх недель ребёнок испытывал физические и моральные страдания.

В интересах несовершеннолетней прокурор города обратился с иском в Каменский районный суд к владельцу батута о взыскании компенсации морального вреда. Решением суда с ответчика взыскано 75 тысяч рублей.

Ответчик попытался оспорить принятое решение в облсуде. Однако оно было оставлено без изменений, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, в прошлом году в регионе произошло несколько подобных инцидентов на батутах. В частности, юная екатеринбурженка сломала ногу на аттракционе. Её отец отсудил у руководства батутного парка 225 тыс. рублей. Также решением суда батутный парк в Нижнем Тагиле должен был выплатить ребёнку 50 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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