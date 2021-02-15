Екатеринбурженка перевела мошенникам 2,6 миллиона рублей

За 2020 год в регионе совершено 8 910 подобных преступлений. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области продолжают орудовать телефонные мошенники, выдающие себя за сотрудников банков. Очередной жертвой аферистов стала жительница Екатеринбурга.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, по словам 27-летней жительницы областного центра, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги с её банковской карты, а также сменить номер телефона, к которому привязано приложение. В ходе разговора девушку перевели на мужчину, который под видом сотрудника правоохранительных органов сообщил, что по факту мошенничества с банковским счётом возбуждено уголовное дело. Затем потерпевшую вновь соединили с лжесотрудником банка, который сообщил, что кто-то пытается оформить на её имя кредит. Аферист заверил, что для защиты личных данных необходимо оформить в банке кредит на максимальную сумму и перевести деньги на специальный «резервный» счёт.

После этого, мошенники вызвали девушке такси, на котором она доехала до банкомата в магазине на ул. Титова, где сняла все свои сбережения - 400 тысяч рублей и перевела на указанный счёт. Затем аферисты убедили потерпевшую оформить в банке кредит через online-заявку на 2,2 млн рублей. Все заёмные средства она также перевела на счета злоумышленников.

Напомним, это далеко не первый случай, когда жители Екатеринбурга и области становятся жертвами телефонных мошенников. Ранее сообщалось о жительнице Верхней Пышмы, у которой телефонные мошенники похитили по похожей схеме 4,5 млн рублей. В тот раз злоумышленники использовали подставные номера телефонов силовых ведомств. Также на прошлой неделе сообщалось, что жертвой аферистов стал ещё один житель Верхней Пышмы - он перевёл мошенникам более двух миллионов рублей.

Добавим, что по данным ГУ МВД России по Свердловской области только за 2020 год в регионе совершено 8 910 подобных преступлений. Это на 39,3% больше, чем в 2019 году.

Управление МВД России по Екатеринбургу в очередной раз предупреждает граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета.