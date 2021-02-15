На Урале обрушилась крыша заброшенного здания: есть погибший

На место происшествия отправились сотрудники местной пожарно-спасательной части и поисково-спасательный отряд. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В посёлке Бисерть обрушилась крыша неэксплуатируемого здания на территории бывшего завода. Под завалами уже нашли одного погибшего.

Сообщение об инциденте поступило на единый телефон спасения в 11:56. Позвонивший спасателям очевидец сообщил, что под завалами могут находиться люди.

На место происшествия отправились сотрудники местной пожарно-спасательной части и поисково-спасательный отряд. В общей сложности на месте работают 58 человек и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

К настоящему времени известно об одном погибшем, тело которого нашли в ходе осмотра. Информация о пострадавших уточняется.

На происшествие уже отреагировала прокуратура Нижнесергинского района. Она организовала проверку по факту обрушения кровли. По предварительной информации, здание, о котором идёт речь, является бывшим цехом местного предприятия, находящегося в процедуре банкротства. Здание находится в муниципальной собственности.

Также предварительно известно, что обрушение произошло после того, как два человека, незаконно проникших на территорию цеха, стали срезать металлические балки с кровли, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе организованной проверки будет дана правовая оценка соблюдению ответственными лицами требований об установке ограждений, препятствующих свободному доступу граждан.

"Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области по факту случившегося организовано проведение доследственной проверки", - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга. По его словам, следователями осуществляется осмотр места происшествия, устанавливаются возможные очевидцы случившегося, опрашиваются представители предприятия.