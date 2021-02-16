Темы дня

Общество / Происшествия
16 февраля 2021, 07:25

В Екатеринбурге ночью сгорела "Газель"

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

"Газель" спасти не удалось, автомобиль сгорел полностью на площади 6 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В п. Совхозный Екатеринбурга в ночь на 16 февраля полыхала "Газель". Инцидент произошёл на ул. Европейская.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило в диспетчерскую в 4:52. На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах.

"Им удалось справиться с огнём в течение двух минут. При этом "Газель" спасти не удалось, автомобиль сгорел полностью на площади 6 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.02.2021, 08:34 / Общество
Карпинск и Североуральск преодолели отметку в 400 заболевших коронавирусом: статистика по городам
16.02.2021, 07:37 / Общество
Следователи возбудили уголовное дело против свердловчанина, который не хотел покидать самолёт
16.02.2021, 07:25 / Общество
В Екатеринбурге ночью сгорела "Газель"
15.02.2021, 20:10 / Общество
В Свердловской области до марта продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
15.02.2021, 20:01 / Общество
С ветеранами боевых действий в Афганистане встретился Сергей Бидонько