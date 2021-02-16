В Екатеринбурге ночью сгорела "Газель"

"Газель" спасти не удалось, автомобиль сгорел полностью на площади 6 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В п. Совхозный Екатеринбурга в ночь на 16 февраля полыхала "Газель". Инцидент произошёл на ул. Европейская.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило в диспетчерскую в 4:52. На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах.

"Им удалось справиться с огнём в течение двух минут. При этом "Газель" спасти не удалось, автомобиль сгорел полностью на площади 6 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.