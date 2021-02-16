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16 февраля 2021, 07:37

Следователи возбудили уголовное дело против свердловчанина, который не хотел покидать самолёт

Пустой самолёт

Допрошены сотрудники транспортной полиции, представитель авиакомпании, очевидцы. Фото: Алексей Кунилов

Пассажир рейса "Москва - Екатеринбург", находясь в состоянии алкогольного опьянения, по прилёту в Кольцово отказался покидать самолёт. Его выводили сотрудники транспортной полиции, одного из них свердловчанин ударил по лицу.

Инцидент произошёл 6 февраля. Сегодня стало известно, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

"Следственными органами проведён осмотр места происшествия, допрошены сотрудники транспортной полиции, представитель авиакомпании, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения наличия и тяжести телесных повреждений. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Областная газета Свердловской области

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