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Общество / Происшествия
16 февраля 2021, 09:12

Второго погибшего на месте обрушения бывшей котельной в Бисерти нашли спустя 10 часов с начала поисков

обрушение кровли

Разборка обрушивишхся конструкций проводилась при помощи шанцевого инструмента и автокрана. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

На месте обрушения кровли здания бывшей котельной в Бисерти нашли второго погибшего. Поисковая операция длилась почти 10 часов.

Тело было извлечено из-под завалов в 22:19. Чтобы найти его, сотрудникам МЧС пришлось использовать световые башни, задействовать кинологический расчёт. Разборка обрушившихся конструкций проводилась при помощи шанцевого инструмента и автокрана.

Работы велись в условиях низкой температуры, они были закончены к 23:36. В общей сложности в поисковой операции были задействованы 93 человека и 23 единицы спецтехники, передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Личности обоих погибших устанавливаются.

Напомним, накануне днём в Бисерти обрушилась крыша неэксплуатируемого здания, расположенного на территории бывшего завода. Под завалами оказались два человека, одного из них сразу обнаружили погибшим.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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