В Екатеринбурге ночью полыхал павильон быстрого питания

На площади 30 кв. м огонь повредил внутреннюю отделку и торговое оборудование в павильоне быстрого питания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар произошёл на Сортировке. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

Сообщение о загоревшемся павильоне быстрого питания в Екатеринбурге на ул. Технической поступило в диспетчерскую в 4:46 17 февраля. На место происшествия выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах.

"После 5:00 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 6:21. Установлено, что на площади 30 кв. м огонь повредил внутреннюю отделку и торговое оборудование в павильоне быстрого питания", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что предыдущей ночью в Екатеринбурге тушили "Газель".