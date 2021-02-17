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17 февраля 2021, 07:40

В Екатеринбурге ночью полыхал павильон быстрого питания

Спасатели тушат павильон быстрого питания

На площади 30 кв. м огонь повредил внутреннюю отделку и торговое оборудование в павильоне быстрого питания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар произошёл на Сортировке. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

Сообщение о загоревшемся павильоне быстрого питания в Екатеринбурге на ул. Технической поступило в диспетчерскую в 4:46 17 февраля. На место происшествия выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах.

"После 5:00 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 6:21. Установлено, что на площади 30 кв. м огонь повредил внутреннюю отделку и торговое оборудование в павильоне быстрого питания", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что предыдущей ночью в Екатеринбурге тушили "Газель".

Областная газета Свердловской области

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