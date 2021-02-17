В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли два человека

Площадь пожара составила 120 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 17 февраля сгорел частный дом на ул. Красноуфимской. В нём обнаружили двух погиших.

По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбург СКР по Свердловской области проводится доследственная проверка.

Дом загорелся после полуночи. По предварительной версии, сначала вспыхнули надворные постройки, затем огонь перекинулся на жилое строени. На тушение пожара выезжали 12 спасателей на трёх спецмашинах. Открытое горение было ликвидировано в 2:20, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 7:17. Площадь пожара составила 120 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"По имеющимся данным, смерть двух человек в доме наступила в результате отравления продуктами горения, явных признаков насильственной смерти на телах погибших не установлено. Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются точные причины возгорания и гибели граждан", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции № 8 УМВД по Екатеринбургу. Личность одного из погибших уже установлена.

"Это хозяин дома, гражданин Ахманаев, 1962 года рождения, работавший охранником в одном из местных коммерческих предприятий. Больше в этом доме никто прописан не был. Личность погибшей женщины пока устанавливается. У мужчины есть двое взрослых детей – сын и дочь, которые в этом доме не проживали. Сегодня их опросят. Отрабатываются различные версии произошедшего, в том числе, связанные с поджогом, замыканием электропроводки, нарушением правил техники безопасности с бытовой техникой и нарушением правил обращения с огнём", - заявил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.