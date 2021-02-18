В Невьянске и Нижнем Тагиле ночью полыхали автомобили

Оба пожара были потушены за две минуты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 18 февраля на Среднем Урале горели Chevrolet Lacetti и "ГАЗ-3221". Возгорания произошли в Невьянске и Нижнем Тагиле.

Грузопассажирский автомобиль вспыхнул около 2:00 на ул. Юности. На место происшествия выезжали 7 тагильских спасателей на двух спецмашинах. Они потушили огонь в течение двух минут, однако "ГАЗ-3221" спасти не удалось. Он выгорел полностью на площади 8 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Невьянске Chevrolet Lacetti загорелся около 5:00. На пер. Пинерский были вызваны 6 спасателей на двух спецмашинах. Они также справились с огнём за две минуты. В результате пожара у автомобиля остался повреждён моторный отсек на площади 2 кв. м.