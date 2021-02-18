В Екатеринбурге при пожаре в автосервисе пострадал работник

Площадь пожара составила 100 кв. м. Установлено, что огонь повредил автосервис, "Газель" и слесарное оборудование. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью полыхал автосервис на Шефской. До прибытия спасателей из здания эвакуировался один человек, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Площадь пожара составила 100 кв. м. Установлено, что огонь повредил автосервис, "Газель" и слесарное оборудование.

"Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 3:52. На тушение пожара выезжали 44 спасателя на 12 спецмашинах. Открытое горение было ликвидировано в 6:37, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 6:50", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Читайте также:

В Невьянске и Нижнем Тагиле ночью полыхали автомобили.