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18 февраля 2021, 13:27

Пьяного дебошира задержали в аэропорту Екатеринбурга

Кольцово

Тагильчанин привлечён к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Фото: Галина Соловьёва.

61-летнего жителя Нижнего Тагила привлекли к административной ответственности за выходку в Кольцово. Мужчина был пьян и не отдавал отчёта своим действиям.

"Находясь в стерильной зоне терминала "А" и ожидая посадки на рейс до Санкт-Петербурга, мужчина разбил дверное стекло выхода на посадку № 10", – говорится в сообщении пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Известно, что авиадебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. В крови мужчины обнаружено 0,6 промилле алкоголя. Тагильчанин привлечён к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее "Облгазета" писала про нетрезвого пассажира рейса "Москва – Екатеринбург", который по прилёту в Кольцово отказался покидать самолёт. Его выводили сотрудники транспортной полиции. Одного из них свердловчанин ударил по лицу. Подробнее об инциденте читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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