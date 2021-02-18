В Екатеринбурге на станции метро "Ботаническая" скончался мужчина

Погибшему на станции метро "Ботаническая" просто стало плохо. Фото: Галина Соловьёва.

На одной из станций Екатеринбургского метрополитена скончался мужчина. Сотрудниками следственного отдела организована проверка.

По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер, телесных повреждений не обнаружено. Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, погибшему стало плохо.

По факту смерти гражданина на станции метро "Ботаническая" организована проверка. Сотрудники следственного отдела СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев.