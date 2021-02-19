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19 февраля 2021, 08:35

Екатеринбуржца будут судить за многомиллионные аферы при продаже мяса и рыбы

Рыба висит

Подозреваемый, действуя от имени вымышленных предпринимателей, заключил договоры с четыремя фирмами на покупку крупных партий мяса и рыбы. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при поставках партий замороженных мяса и рыбы. Установлено, что подозреваемый обманул четыре фирмы-поставщика на 7,3 миллиона рублей.

Незаконные действия происходили с 2018 года по март 2019 года. Подозреваемый, действуя от имени вымышленных предпринимателей, заключил договоры с четыремя фирмами на покупку крупных партий мяса и рыбы. Они согласились дать ему отсрочку по платежу и отгрузили свою замороженную продукцию. Делец перепродавал товар, однако деньги поставщикам не перечислял.

"В ходе переговоров он использовал оформленные на подставных лиц сим-карты, поддельные печати организаций. Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена представителями МВД. Задержанный раскаялся в совершённых им преступлениях и написал явку с повинной. Кроме того, он частично возместил одному из коммерсантов материальный ущерб в 2 миллиона рублей", - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбуржца будут судить в Кировском районном суде. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Областная газета Свердловской области

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