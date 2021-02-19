Пожар в 12-этажном доме Екатеринбурга вывел на улицу 46 человек

пожар произошёл в квартире, расположенной на четвёртом этаже многоквартирного жилого дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге из-за пожара в 12-этажном доме на улице Ангарская самостоятельно эвакуировались 16 жильцов, в том числе три ребёнка. Ещё 30 человек, включая семерых детей, спасены специалистами газодымозащитной службы.

Установлено, что пожар произошёл в квартире, расположенной на четвёртом этаже жилого дома. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 9:50.

В течение часа огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 30 кв метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение пожара осложнялось плотной задымлённостью. Кроме того, оперативно подъехать к дому пожарной технике помешали припаркованные автомобили.

Сейчас проводится проливка сгоревшей квартиры. На месте работают 52 огнеборца и 14 единиц спецтехники. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации пострадавших нет.

Ранее "Облгазета" сообщала, что пожарные начали проводить рейды подъездных путей для пожарно-спасательной техники во дворах многоквартирных домов. Первая проверка прошла в микрорайоне Заречный Екатеринбурга.

Добавим, с начала года в уральской столице произошло уже несколько резонансных пожаров в высотных домах. В февраля горело 23-этажное офисное здание на Белинского, а в январе в результате пожара в девятиэтажке погибли восемь человек.