На Среднем Урале горели четыре машины, в том числе Honda мэра Артёмовского

Минувшей ночью горела Honda CR-V мэра Артёмовского. Спасатели потушили машину за две минуты. Полиция проводит проверку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области ночью и утром 19 февраля полыхали машины в трёх городах. В Артёмовском сгорела Honda CR-V мэра Константина Трофимова.

Сообщение о возгорании иномарки в п. Буланаш поступило в диспетчерскую в 3:23. На ул. Машиностроителей выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах. Они справились с огнём в течение двух минут. В результате на площади 2 кв. м у Honda CR-V остались повреждены моторный отсек и салон. Полиция Артёмовского начала проверку.

"На место происшествия выезжала следственная оперативная группа территориального ОВД. При осмотре эпицентра событий было установлено, что очаг возгорания находился в моторном отсеке. На вопрос, поджог это или что-то иное, ответит назначенная экспертиза", - рассказал "Областной газете" пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что Константин Трофимов является мэром Артёмовского с конца 2020 года. До этого с 2016 года он возглавлял думу городского округа. Накануне он встречался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В ходе рабочей встречи обсуждались основные проблемы Артёмовского.

Добавим, что утром 19 февраля машины горели в Ивделе и Первоуральске. В первом случае огонь повредил также моторный отсек и салон автомобиля Geely на ул. 8 Марта и полностью уничтожил Toyota RAV 4 на Лежневой. Во втором - 7 спасателей тушили моторный отсек Peugeot на ул. Береговая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.