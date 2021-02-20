В Екатеринбурге ночью тушили Mercedes

В Екатеринбурге иномарку потушили очевидцы. А вот в тушении Mercedes-Benz Actros на Тюменском тракте понадобилась помощь спасателей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 20 февраля полыхал Mercedes Benz R500. Инцидент произошёл на ул. Уральских рабочих.

Сообщение о возгорании иномарки поступило в диспетчерскую в 1:20. На место происшествия выезжали 10 спасателей, однако их помощь не понадобилась. Пожар был потушен очевидцами первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных.

"В результате на площади 1 кв. м оказался повреждён кузов Mercedes Benz R500", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что после 3:00 сегодня также горел Mercedes-Benz Actros. Возгорание произошло на 34 км трассы Екатеринбург-Тюмень в районе Верхнего Дуброво. Грузовой автомобиль тушили 4 спасателя. На площади 20 кв. м у него оказались повреждены салон и полуприцеп.

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