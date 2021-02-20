Темы дня

Общество / Происшествия
20 февраля 2021, 07:15

В Екатеринбурге ночью тушили Mercedes

Сгоревший грузовик

В Екатеринбурге иномарку потушили очевидцы. А вот в тушении Mercedes-Benz Actros на Тюменском тракте понадобилась помощь спасателей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 20 февраля полыхал Mercedes Benz R500. Инцидент произошёл на ул. Уральских рабочих.

Сообщение о возгорании иномарки поступило в диспетчерскую в 1:20. На место происшествия выезжали 10 спасателей, однако их помощь не понадобилась. Пожар был потушен очевидцами первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных.

"В результате на площади 1 кв. м оказался повреждён кузов Mercedes Benz R500", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что после 3:00 сегодня также горел Mercedes-Benz Actros. Возгорание произошло на 34 км трассы Екатеринбург-Тюмень в районе Верхнего Дуброво. Грузовой автомобиль тушили 4 спасателя. На площади 20 кв. м у него оказались повреждены салон и полуприцеп.

Читайте также:

На Среднем Урале горели четыре машины, в том числе Honda мэра Артёмовского.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.02.2021, 07:15 / Общество
В Екатеринбурге ночью тушили Mercedes
19.02.2021, 20:37 / Общество
Евгений Куйвашев попросил Марата Хуснуллина поддержать строительство развязки по Базовому переулку
19.02.2021, 19:33 / Общество
Предупреждение о морозах на Среднем Урале продлили до 25 февраля
19.02.2021, 19:15 / Общество
В Екатеринбурге прошла первая репетиция салюта в честь 23 февраля
19.02.2021, 18:43 / Общество
15 свердловских муниципалитетов могут попасть в зону паводка