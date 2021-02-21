В ДТП на уральской трассе пострадали четыре человека

ДТП случилось накануне днём на федеральной автодороге Екатеринбург – Шадринск – Курган. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области произошла дорожная авария, в которой пострадали четыре человека. ДТП случилось накануне днём на федеральной автодороге Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Как рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла 20 февраля около 13:15 на 64 км трассы. По предварительным данным, 64-летний мужчина за рулём Hyundai Accent ехал со стороны посёлка Совхозный и при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрёстке не пропустил «Ладу Калину», ехавшую по главной дороге из Каменска-Уральского в Екатеринбург.

В результате аварии пострадали четыре человека: водитель Hyundai Accent с места происшествия был доставлен в белоярскую ЦРБ, водителя и двоих пассажиров «Лады Калина», в том числе 15-летнего ребёнка, увезли на скорой в ГБ № 2 Каменска-Уральского. Несовершеннолетнему пассажиру врачи поставили диагноз ушиб грудной клетки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Точные причины аварии будут установлены в ходе начавшегося дознания.