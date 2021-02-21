Темы дня

Общество / Происшествия
21 февраля 2021, 09:02

В ДТП на уральской трассе пострадали четыре человека

ДТП случилось накануне днём на федеральной автодороге Екатеринбург – Шадринск – Курган.

ДТП случилось накануне днём на федеральной автодороге Екатеринбург – Шадринск – Курган. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области произошла дорожная авария, в которой пострадали четыре человека. ДТП случилось накануне днём на федеральной автодороге Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Как рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла 20 февраля около 13:15 на 64 км трассы. По предварительным данным, 64-летний мужчина за рулём Hyundai Accent ехал со стороны посёлка Совхозный и при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрёстке не пропустил «Ладу Калину», ехавшую по главной дороге из Каменска-Уральского в Екатеринбург.

В результате аварии пострадали четыре человека: водитель Hyundai Accent с места происшествия был доставлен в белоярскую ЦРБ, водителя и двоих пассажиров «Лады Калина», в том числе 15-летнего ребёнка, увезли на скорой в ГБ № 2 Каменска-Уральского. Несовершеннолетнему пассажиру врачи поставили диагноз ушиб грудной клетки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Точные причины аварии будут установлены в ходе начавшегося дознания.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.02.2021, 10:42 / Общество
Землетрясение в Тыве затронуло несколько регионов
21.02.2021, 09:57 / Общество
Для православных верующих началась подготовка к Великому посту
21.02.2021, 09:02 / Общество
В ДТП на уральской трассе пострадали четыре человека
20.02.2021, 21:25 / Общество
Алексей Навальный признан виновным в клевете в адрес ветерана
20.02.2021, 20:09 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил Андрея Беседина с юбилеем