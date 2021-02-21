Землетрясение в Тыве затронуло несколько регионов

Подземные толчки ощущались нескольких регионах. Фото: скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

В России произошло землетрясение магнитудой до 5,7 баллов на территории Республики Тыва. Подземные толчки ощущались нескольких регионах: в Красноярском крае, Иркутской области и в Республике Хакасия.

О сейсмических события сообщили 21 февраля региональные управления МЧС. Так, по данным пресс-службы управления ведомства по Республике Тыва, сейсмособытие магнитудой 5,7 было зафиксировано в 8:37 по местному времени (4:37 по Москве) в Тоджинском районе, в 85 км восточнее села Адыр-Кежиг. Толчки ощущались в Тоджинскиом и Кызылском районах, а также и в городе Кызыл.

«Оперативные группы из числа сотрудников пожарно-спасательных частей и администраций районов приступили к обследованию социальных объектов. По оперативным данным районов разрушений и пострадавших нет», - говорится в сообщении спасателей.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, землетрясение в Тыве имело магнитуду 5,6 баллов. При этом, по данным сейсмологов, на территории края ощущались афтершоки мощностью до трёх баллов.

По предварительным данным пострадавших и разрушений нет. Жителей Красноярского края призвали к спокойствию и заверили, что поводов для паники нет. Незначительные афтершоки также ощущались на территории Республики Хакасия.

Добавим, что по данным СМИ, подземные толчки почувствовали жители ещё двух регионов – Бурятии и Иркутской области. Так, по информации Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, утром 21 февраля землетрясение интенсивностью два балла ощутили жители Иркутска, Ангарска и ещё ряда населённых пунктов Иркутской области.