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Общество / Происшествия
21 февраля 2021, 14:11

Полиция нашла водителя, устроившего ДТП с погибшим пешеходом под Ревдой

Авария произошла около 5 часов утра на 1 км дороги Ревда-Гусевка.

Авария произошла около 5 часов утра на 1 км дороги Ревда-Гусевка. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области сотрудник полиции нашли водителя машины, сбившей насмерть пешехода. Авария произошла сегодня ранним утром недалеко от Ревды.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, около 5 часов утра на 1 км дороги Ревда-Гусевка, на тот момент ещё неустановленный водитель, на неизвестной машине сбил мужчину-пешехода и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП 31-летний пострадавший скончался  от полученных травм до приезда медиков. Как установили инмпекторы ГИБДД, у погибшего не было световозвращающих элементов на одежде.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой МО МВД России «Ревдинский» осмотрели место происшествия и изъяли пластиковые осколки светло-коричневого цвета, предположительно, от бампера уехавшей с места аварии машины.

Позднее полицейские нашли машину и водителя. Сейчас он уже дает показания.

Областная газета Свердловской области

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