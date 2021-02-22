Жители Качканара остались без газа после пожара на газопроводе

Газ в квартиры потребителей планируется вернуть 22 февраля до 15:00. Фото: Алексей Кунилов

В Качканаре минувшим вечером произошёл пожар на газопроводе. Без газа остались 10,5 тысячи квартир.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о прорыве газопровода, расположенного в 7 км юго-восточнее от Качканара, поступило в экстренные службы около 18:00. В результате происшествия никто не пострадал, однако под отключение газоснабжения попал 141 многоквартирный дом.

На аварийную ситуацию оперативно отреагировали свердловские власти: губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по устранению последствий пожара на газопроводе в Качканаре и по обеспечению оставшихся без голубого топлива жителей округа всем необходимым.

По данным департамента информполитики Свердловской области, пожар, возникший на газопроводе, был ликвидирован спустя 50 минут после его начала. Помимо многоквартирных домов, без газа временно остался 961 дом в частном секторе.

По поручению главы региона администрация городского округа работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами или обогревателями. Для этих целей организован подомовой обход. Также в Качканаре развёрнуты несколько пунктов для временного размещения жителей в случае возникновения такой необходимости.

Котельная, обеспечивающая город, оперативно перешла на мазут, поэтому в многоквартирных домах есть.

По состоянию на вечер 21 февраля, без газа для приготовления пищи оставались 10,5 тысячи квартир. Восстановительные работы на газопроводе обещали завершить уже к утру. Газ в квартиры потребителей планируется вернуть 22 февраля до 15:00.