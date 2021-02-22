По факту покушения на убийство на улице Щорса в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

По данным пресс-службы УМВД по Екатеринбургу конфликт между молодыми людьми носил бытовой характер. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге минувшей ночью произошло ЧП на улице Щорса. Распитие спиртных напитков закончилось поножовщиной. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) возбуждено в отношении молодого человека 2001 года рождения.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошёл поздним вечером 21 февраля. Подозреваемый, находясь в квартире дома по ул. Щорса, 109, несколько раз ударил ножом в грудь своего знакомого 1997 года рождения. Причиной такого поступка стала личная неприязнь.

По данным пресс-службы УМВД по Екатеринбургу конфликт между молодыми людьми носил бытовой характер и случился в процессе совместного распития спиртного.

Потерпевшему удалось выжить благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Обстоятельства происшествия выясняются. Следствием СКР проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Подозреваемый уже признал свою вину и написал явку с повинной.