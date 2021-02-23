В Екатеринбурге из горящей десятиэтажки на Юмашева спасли восемь человек

По лестничным маршам из здания были эвакуированы 18 человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня утром произошёл пожар в десятиэтажном жилом доме на улице Юмашева. Из горящей высотки спасли восьмерых человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 23 февраля около 10 часов утра.

Как выяснили прибывшие по вызову огнеборцы, с 7 по 9 этаж горела электропроводка в щитовых. Площадь возгорания составила 10 погонных метров.

По лестничным маршам из здания были эвакуированы 18 человек. Восемь из них, в том числе двое детей, спасены звеном газодымозащитной службы с помощью масок «Самоспасатель»,

В тушении пожара принимали участие семь пожарных машин и 23 человека личного состава. Спустя час огонь был локализован. Все работы на месте происшествия завершились в 12:53.