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24 февраля 2021, 07:40

В Екатеринбурге ночью горели два магазина

Спасатель тушит торговый павильон

Торговый павильон на Пехотинцев загорелся около 6:00. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Речь идёт о торговом павильоне на Пехотинцев и магазине в двухэтажном административном здании на Большакова. Оба пожара были потушены за две минуты.

Первое сообщение о возгорании магазина в Екатеринбурге поступило в диспетчерскую в 4:54. На ул. Большакова выезжали 13 спасателей на четырёх спецмашинах. Установлено, что на площади 3 кв. м огонь повредил товар на первом этаже, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Торговый павильон на Пехотинцев загорелся около 6:00. Его тушили 9 спасателей с помощью двух единиц техники. Площадь возгорания также составила 3 кв. м. Огонь повредил внутреннюю отделку торгового павильона.

Областная газета Свердловской области

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