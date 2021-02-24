В Екатеринбурге ночью горели два магазина

Торговый павильон на Пехотинцев загорелся около 6:00. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Речь идёт о торговом павильоне на Пехотинцев и магазине в двухэтажном административном здании на Большакова. Оба пожара были потушены за две минуты.

Первое сообщение о возгорании магазина в Екатеринбурге поступило в диспетчерскую в 4:54. На ул. Большакова выезжали 13 спасателей на четырёх спецмашинах. Установлено, что на площади 3 кв. м огонь повредил товар на первом этаже, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Торговый павильон на Пехотинцев загорелся около 6:00. Его тушили 9 спасателей с помощью двух единиц техники. Площадь возгорания также составила 3 кв. м. Огонь повредил внутреннюю отделку торгового павильона.